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Коронавирус Covid-19

Почему тест на коронавирус может оказаться ложным, объяснила Попова

Глава Роспотребнадзора отметила важность правильного забора анализов для диагностики болезни
Ксения АНУФРИЕВА
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Почему тест на коронавирус может оказаться ложным, объяснила Попова

Почему тест на коронавирус может оказаться ложным, объяснила Попова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, почему тест для диагностики коронавирусной инфекции может показать ложный результат.

- У нас всегда есть для этого врач. Очень важно, чтобы правильно были взяты тесты на коронавирус. И чтобы правильно проведены были исследования. И правильно определены исследования в лаборатории. Окончательное решение ставит только врач, - подчеркнула эксперт в беседе kp.ru.

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