Почему тест на коронавирус может оказаться ложным, объяснила Попова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, почему тест для диагностики коронавирусной инфекции может показать ложный результат.

- У нас всегда есть для этого врач. Очень важно, чтобы правильно были взяты тесты на коронавирус. И чтобы правильно проведены были исследования. И правильно определены исследования в лаборатории. Окончательное решение ставит только врач, - подчеркнула эксперт в беседе kp.ru.