Владимир Путин подписал закон о Госсовете РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ.

Напомним инициативу о создании нового государственного органа в Госдуму ранее внес сам глава государства в рамках второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию России.

Согласно принятым поправкам, новый конституционный орган власти Государственного совета возглавит президент России, а его членами будут премьер-министр страны, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, а также глава администрации президента и губернаторы. Кроме того, в его состав могут входить члены политических партий и представители местного самоуправления.

В задачи нового госоргана будет входить разработка задач внешней и внутренней политики, обсуждение параметров кадровой политики государства, а также проекта бюджета. Государственный совет также сможет направить рекомендации по вопросам стратегического планирования, однако не будет обладать правом законодательной инициативы.