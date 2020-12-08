В Кремле объяснили, почему Путин не афиширует свою личную жизнь

Дмитрий Песков ответил на вопрос о степени публичности личной жизни Путина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин придерживается выбранной им позиции относительно того, насколько публичной должна быть его личная жизнь, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что россияне знают об этой позиции.

- Что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, то позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют и неоднократно уже голосовали и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента, - ответил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина на вопрос о том, не хочет ли президент сделать свою личную жизнь более открытой для граждан.

Также Дмитрий Песков заявил, что Путин выбрал такую стратегию информирования о своей личной жизни и семье не из-за террористической обстановки.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей протестировала вакцину от коронавируса на себе.