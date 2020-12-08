Попова дала рекомендации по празднованию Нового года во время коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии коронавирусной инфекции.

- Если будет в компании даже один заразившийся, то все люди к рождеству все люди будут заражены. Нужно встретить Новый год тем кругом, которые уже общаются. В гости - не рекомендуется ходить. Прогулки на воздухе, но - своей семьей, - посоветовала глава ведомства.