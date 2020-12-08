Попова рассказала, защищает ли курение от коронавируса

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курение никак не может защитить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что такая привычка будет только вредить

«Курение никак не может помочь при коронавирусе. Нет, курение, дым и все, что может раздражать легкие - все идет не на пользу, а только во вред», - отметила главный санитарный врач страны.

Как писал сайт kp.ru, Попова также прокомментировала употребление алкоголя перед прививкой от коронавируса. Она не рекомендовала выпивать перед вакцинацией, назвав это напряжением для организма.

«Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция - не надо пить алкоголь. Если мы заботимся о здоровье и для нас ничего не стоит - надо отказаться от алкоголя», - отметила глава Роспотребнадзора.

Попова порекомендовала по меньшей мере две недели до вакцинации прекратить прием алкоголя, а также поберечься 42 дня от первой инъекции, когда происходит формирование иммунитета.