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Матвиенко предложила усилить ответственность за кибермошенничество в банковской сфере

Источник:kp.ru
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность за кибермошенничество и утечку персональных данных граждан в банковской сфере.

По ее словам, законодателям стоит «подумать об усилении ответственности за организацию утечек персональных данных и мошеннические действия»

В тоже время, финансовым структурам Матвиенко посоветовала перенимать опыт, накопленный государственными структурами по работе с «чувствительной информацией», а также развивать механизмы борьбы с кибермошенниками и эффективные системы защиты информационных ресурсов.