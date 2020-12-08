Матвиенко предложила усилить ответственность за кибермошенничество в банковской сфере

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность за кибермошенничество и утечку персональных данных граждан в банковской сфере.

По ее словам, законодателям стоит «подумать об усилении ответственности за организацию утечек персональных данных и мошеннические действия»

В тоже время, финансовым структурам Матвиенко посоветовала перенимать опыт, накопленный государственными структурами по работе с «чувствительной информацией», а также развивать механизмы борьбы с кибермошенниками и эффективные системы защиты информационных ресурсов.