Попова объяснила, почему скандальные концерты Басты и Кипелова не отменили заранее

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, почему скандальные концерты Басты и Кипелова не отменили на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Она призвала не поддаваться на провокации и беречь свое здоровье.

- Вся толпа - в зоне риска. Они пришли получить эмоции, а не за тем, чтобы заразиться. Нужно соблюдать правила. Нельзя провоцировать людей на нанесение вреда своему здоровью, мы наказывали и будем наказывать за это. Обращаюсь ко всем. Главное - не поддаваться на такие провокации. Надо беречь свое здоровье, - подчеркнула глава ведомства.