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Коронавирус Covid-19

«Прогноз в наших руках»: Попова рассказала, как снизить прирост зараженных коронавирусом

Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных последствиях нарушений мер безопасности
Ксения АНУФРИЕВА
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«Прогноз в наших руках»: Попова рассказала, как снизить прирост зараженных коронавирусом

«Прогноз в наших руках»: Попова рассказала, как снизить прирост зараженных коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить прирост зараженных коронавирусом и добиться позитивного прогноза по ситуации с пандемией в России.

- Ввели обязательный масочный режим с 16 октября - наступила фаза стабилизации. Потихонечку темп прироста снизился. Если сейчас нарушим все, пойдем за подарками в магазин, нарушения запреты, то будут последствия. Весь прогноз - в наших руках, - предрекла глава ведомства.

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