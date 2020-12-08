Врач назвала травмы, часто встречающиеся во время новогодних каникул Фото: Михаил ФРОЛОВ

На предстоящих новогодних каникулах стоит особенно тщательно следить за здоровьем. Врач рассказала, какие проблемы могут подстерегать россиян во время праздников.

Чаще всего в это время обращаются к врачам с обморожениями конечностей. Замерзнуть на фоне алкогольного опьянения очень просто. Человек разгорячен алкоголем и не замечает, что начинает замерзать.

Но это далеко не все проблемы. Помимо обморожения, есть риски, связанные с падением.

- Часто пьяные люди не могут адекватно оценить происходящее и падают. Помимо травм, возникают острые хирургические проблемы, связанные с перееданием. Это острый панкреатит, острый холецистит, - рассказала NEWS.ru терапевт Анна Землянухина.

Из-за неправильного питания дает о себе знать холецистит. А злоупотребление алкоголем может привести к отравлению.

-Не редкость и травмы, связанные с пиротехникой, со взрывами петард, — пояснила медик.

Ранее аналитики выяснили, на какие даты россияне чаще всего бронируют билеты в период с 25 декабря по 10 января. Активнее всего планируют поездки на 29 и 30 декабря, сообщает RT.