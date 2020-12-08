Опрос: 40% россиян готовы поработать курьером или сборщиком заказов в ближайшие годы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет и маркетинговое агентство «Русопрос» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к профессиям курьера и сборщика заказов. Как оказалось, большинство респондентов (57%) положительно воспринимают такую работу.

Более того, 40% россиян заявили, что они и сами готовы поработать курьером или сборщиком заказов в ближайшие 1-3 года. Причем, большинство из них женщины (25% опрошенных). Тем не менее, большая часть респондентов (58%) все же не рассматривает эти профессии для себя всерьез.

Среди главных недостатков этой работы россияне назвали необходимость работы в любую погоду, отсутствие карьерных перспектив и неподобающее поведение некоторых клиентов. Отдельным пунктом в списке минусов идет низкая зарплата.

Отрицательно к профессиям курьера и сборщика заказов относятся только 5,6% россиян. 76% считают, что это такая же работа, как и любая другая. Но примерно столько же - 75% - придерживаются мнения, что это исключительно временная работа без перспектив на будущее.

Большинство россиян считают, что чаще всего в эти профессии идут именно студенты. На втором месте те, кто ищет быструю подработку, а на третьем — люди без образования и профессии.