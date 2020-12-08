Эксперты назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Названы самые высокооплачиваемые профессии Фото: Анастасия ОСИПОВА

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России стали управленцы, программисты и медики. К таким выводам по итогам исследования пришли аналитики сервиса по трудоустройству SuperJob.

Абсолютный рекорд зафиксирован у вакансии Java-разработчика. Работодатель обещает платить новому сотруднику 510 тысяч рублей в месяц. В Москве на аналогичных вакансиях предлагают по 300 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого в северной столице ищут также программиста С++ за те же 300 тысяч рублей в месяц и Senior TypeScript developer с окладом от 240 тысяч рублей.

Интересные предложения есть для кандидатов сфере управления. Так, директору по строительству в Москве предлагают зарплату в полмиллиона рублей. Заместитель директора по проектированию систем безопасности в Санкт-Петербурге может рассчитывать на оклад в 300 тысяч рублей.

Также много выгодных предложений на рынке труда и в сфере здравоохранения. К примеру, врач-анестезиолог в столице может работать за 250 тысяч рублей в месяц. А стоматологу-ортопеду в Санкт-Петербурге готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц.

«Рынок труда сейчас стабилен: с середины октября активность работодателей держится на среднем уровне прошлых лет. Это внушает оптимизм, учитывая, что в стране продолжают действовать противовирусные ограничения», - прокомментировала ситуацию на рынке вакансий «Российской газете» руководитель исследовательского центра Наталья Голованова.