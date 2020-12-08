Попова сообщила, когда могут отменить правила профилактики коронавируса для школ

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санитарные правила, введенные для школ в связи с распространением коронавирусной инфекции, могут отменить раньше 2022 года, если они будут не нужны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее санитарные правила для образовательных учреждений, которые должны были закончиться 1 января 2021 года, продлили на год - до 1 января 2022 года.

Попова пояснила, что продление санитарных правил в школах России\ сориентировано на то, «что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало».

По ее словам, если весной будет отмечено, что дальше данные санитарные правила будут не нужны, к 1 сентября мы они будут измены. «Но пока мы ориентируемся и, как и весной, могу сказать, что сегодня мы планируем долгую нашу совместную жизнь с вирусом», - сообщила главный санитарный врач страны.