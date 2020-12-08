В Госдуме прокомментировали предложение увеличить штрафы для наркоманов

В Госдуме оценили идею увеличить штраф за потребление наркотиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме задались вопросом, насколько эффективна система штрафов в борьбе с наркозависимостью. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предположил, что увеличение штрафов за потребление запрещенных веществ в общественных местах вряд ли сможет остановить наркоманов. Так прокомментировал депутат инициативу члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

«В целом я поддерживаю благородную работу члена Общественной палаты Хамзаева и его движения. Но хотелось бы ответить на вопрос: остановит ли наркомана штраф, который будет увеличен? Для одной категории состоятельных людей, кто употребляет наркотики, полагаю, что штраф никак не остановит... А для тех, у кого нет денег и они тащат из дома последнее, продают и покупают дозу, для них, мне кажется, любой штраф не является сдерживающим моментом. И какой бы штраф ни был, средства на него вряд ли будут тратиться, когда возникнет потребность в употреблении», — цитирует Ярослава Нилова RT.

Депутат также призвал активно бороться с теми, кто пропагандируется употребление наркотиков.

Напомним, ранее с предложением увеличить размер максимального штрафа за потребление наркотиков с 4-5 тысяч рублей до 20-30 тысяч предложил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он отметил, что на сегодняшний день наказание за такого рода нарушения слишком мягкие, передает Москва 24.