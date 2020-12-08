Глава Амурской области Василий Орлов: «К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами всесезонной дорожной техники»

По инициативе губернатора Василия Орлова в Приамурье разработана программа обновления дорожной техники для городов и районов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область в 2020 году выделила из регионального бюджета 270 миллионов рублей на закупку специализированной дорожной техники. Машины по поручению губернатора региона Василия Орлова приобретаются для городских округов и районных администраций области. Региональный Минтранс разработал специальную программу поддержки муниципалитетов, которая поможет обновить парк дорожной техники. Первая партия машин уже поступила в Приамурье.

- К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами дорожной техники. Техника – всесезонная, будет востребована и максимально задействована, - отметил губернатор Василий Орлов. - Муниципальные органы власти обязаны оперативно поставить получаемый транспорт на баланс и направить на содержание районных дорог. Летом 13 комбинированных дорожных машин и 4 вакуумные подметально-уборочные машины - «дорожные пылесосы» мы уже передали Благовещенску, Белогорску, Тынде и Шимановску. Программу поддержки продолжим в следующем году, Минтранс области разрабатывает следующий этап.

Первая партия поступившей в регион техники состоит из 26 одноковшовых экскаваторов модели ЭО-2202 на базе трактора «Беларус» с дополнительным экскаваторным и бульдозерным оборудованием. Сейчас спецтранспорт проходит оформление, и скоро его передадут муниципалитетам. В конце декабря в Приамурье прибудет вторая партия дорожных машин, предназначенная для коммунальных работ. Это модели МК.03 на базе трактора «БЕЛАРУС» с дополнительным оборудованием, укомплектованные снежными отвалами, щетками и навесной косилкой. Спецтехника отправится в Сковородино, Тынду, Завитинск, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Прогресс и Новобурейский.

Кроме дорожной и коммунальной техники Приамурье в этом году обновляет и парк общественно транспорта. В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области» региональный Минтранс собирается ежегодно выделять из областного бюджета по 50 млн. рублей на закупку новых автобусов. С начала 2020 года регион приобрел 49 автобусов для 19 городов и районов Приамурья. Благодаря оптовой поставке получилось сэкономить, и на вырученные деньги область дополнительно докупила еще 6 автобусов. Три из них были переданы в Благовещенск, по одному автобусу выделили для Тынды и в Ивановского района, еще одна машина в середине декабря отправится в Свободненский район. По словам Василия Орлова, всего планируется приобрести 100 автобусов, которые полностью закроют потребности муниципалитетов в новой технике.

- В будущем году планируется распределить 29 автобусов 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта, - рассказал глава Приамурья.