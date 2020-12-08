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Эксперт назвал плюсы новых правил для автошкол

Это позволит противостоять коррупции
Елена АКИМОВА
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Эксперт назвал плюсы новых правил для автошкол

Эксперт назвал плюсы новых правил для автошкол

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автошколы будут работать по новым правилам. Они обязаны в течении пяти дней сообщать в полицию состав вновь сформированной учебной группы.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин назвал плюсы изменения в правилах. Он отметил, что подобное нововведение позволит противостоять коррупции.

Информацию школы, где обучали вождению, подавали и раньше, но теперь сократили сроки.

- На самом деле это правильно. Это своеобразное противодействие коррупции. Как только человек поступает в школу и приходит сдавать на права, передаются сведения. То есть, между процедурами проходит месяц-полтора, в зависимости от курса, - отметил Субботин в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что человек, который намерен получить права, должен пройти весь цикл обучения. Отчеты дают возможность проконтролировать, был ли слушатель в начале курса или пришел к экзамену в автошколе.

- Раньше были и такие варианты, определенная коррупционная составляющая. Но если человек не ходит на обучение, это влияет на подготовку водителя, а значит, на безопасность на дороге, - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) завершает очередной этап реформы автошкол. Изменятся не только правила обучения, но и процедура выдачи документов, сообщает газета "Известия".

Автоновости