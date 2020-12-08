Папа Римский объявил об отпущении грехов всем покаявшимся в течение года

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск объявил об отпущении грехов всем покаявшимся в течение текущего года. Проведении специального Года святого Иосифа и специальной индульгенции связано с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во вторник, 8 декабря, в обнародованном декрете Апостольской пенитенциарии.

Год святого Иосифа начнется во вторник, 8 декабря, когда Римско-католическая церковь отмечает праздник Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии, и завершится 8 декабря 2021 года.

В тексте декрета говорится, что прощение грехов даруется «покаявшимся и при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, – исповедь, причащение и молитва».

Понтифик направил католикам апостольское послание под названием «Сердцем отца», в котором напомнил, что в народе его считают «покровителем благой смерти», а также оценил величие фигуры святого Иосифа во время пандемии коронавирусной. Франциск отметил особую роль Иосифа обрученного мужа Богородицы, в евангельской истории, а также, что тот любил Христа «сердцем отца» и обратил внимание на то, что авторы всех четырех Евангелий называют Иисуса «сыном Иосифа».