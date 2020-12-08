Лавров и глава МИД Турции обсудили Карабах и ситуацию с журналистами НТВ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Во вторник, 8 декабря, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Украину, а также инцидент с задержанием журналистов НТВ в Стамбуле

«Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались Нагорный Карабах, Украина и ситуация со вчерашними журналистами», - приводит ТАСС заявление своего источника в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, российских репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина задержали в пригороде Стамбула 3 декабря за съёмку без аккредитации в районе, где находится производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. После четырех дней допроса, 7 декабря, их доставили во дворец правосудия Стамбула. Предполагалось, что им могут предъявить обвинение в шпионаже, за что по турецким законам может грозить лишение свободы от 15 до 20 лет, однако суд в Стамбуле освободил журналистов. Как писал сайт kp.ru, утром 8 декабря они уже были в России.