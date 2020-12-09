Иммунолог назвал самые перспективные вакцины от коронавируса

Эксперт назвал самые перспективные вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Сейчас во всем мире продолжается гонка вакцин, но уже есть явные лидеры. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью kp.ru назвал самые перспективные разработки на сегодняшний день. Топ, по его мнению, выглядит так:

1. «Спутник V» (Россия)

2. Pfizer/BioNTech (США, Германия)

3. «Оксфордская» (Великобритания, Швеция)

4. Модерна (США)

5. CanSino/Ковиденция (Китай)

6. ЭпиВакКорона (Россия)

7. Вакцина Центра им. Чумакова (Россия)

Эксперт также объяснил, чем эти вакцины различаются и в чем их преимущество. «Спутник V» работает следующим образом: в обезвреженный аденовирус (разновидность простудных вирусов) подсаживается кусочек генома коронавируса и доставляется в клетки человека. В ответ на его появление организм запускает выработку иммунитета.

Несколько другой принцип работы у Pfizer/BioNTech. Генетический материал коронавируса (так называемая матричная РНК) «упаковывается» в специальную оболочку, благодаря которой проникает в клетки человека. В них запускается выработка одного из белков коронавируса, к которому и формируется иммунитет.

«Оксфордская» вакцина, как и «Спутник V» является аденовирусной. Но в качестве доставщика используется аденовирус шимпанзе.