РФПИ сообщил о готовности производить вакцину «Спутник V» на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявил о готовности производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине, а также подать документы на регистрацию препарата на территории незалежной.

«Мы проинформировали коллег о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках вакцины, а также обсудили детали для возможного производства на территории Украины, что позволит существенно сократить логистические издержки», - заявил глава РФПИ фонда Кирилл Дмитриев.

Глава фонда уточнил, что выпускать российскую вакцину на украинской территории может фармацевтическая компания «Биолек». Он отметил, что ее производственные мощности соответствуют всем требованиям международного стандарта GMP (Good Manufacturing Practic, «Надлежащая производственная практика»).

Дмитриев также сообщил о позитивных переменах в позиции зарубежных коллег, в том числе в Европейском Союзе, где на сегодняшний день рассматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины «Спутник V» исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры. Он также заявил о возможности производство российского препарата на территории государства-члена Евросоюза для последующих поставок за пределы европейского рынка.