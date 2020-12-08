Владимир Путин подписал законы о верховенстве Конституции

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих гарантии верховенства Конституции РФ и её приоритета над международными актами на территории страны. Документы опубликованы на портале правовой информации.

В пакет входит 5 инициатив, которые входят в пакет проектов по реализации принятых поправок в Конституцию РФ, затрагивают нормы более 110 законодательных актов, среди которых Гражданский, Семейный, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Кроме того, президент подписал четыре федеральных закона.

Напомним, в июле в Основной закон страны внесли поправки, предусматривающие, что не соответствующие Конституции международные договоры России не подлежат введению в действие и применению. Таким образом не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 8 декабря, российский лидер также подписал четыре федеральных закона, среди которых о создании нового государственного органа Госсовета, также предусмотренного поправками в Конституцию