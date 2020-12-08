Госдума России отклонила законопроект о бэби-боксах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 8 декабря, в ходе первого чтения отклонила проект закона о бэби-боксах, который находился на рассмотрении нижней палаты уже три года.

Авторы инициативы предлагали наделить российские регионы правом самостоятельно принимать решение об установке бэби-боксов или отказе от них. Проект также предусматривал формирование специальных мест для анонимного оставления ребенка в медицинских организациях, в которых есть отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

В заключении Госдумы говорится, что проект документа не содержит правовых оснований и условий, которые являлись бы «фундаментом» для принятия решения региональными властями о создании мест для анонимного оставления ребенка. В проекте также не прописали, как будет определяться фактический возраст ребенка и не определили последствия нарушения такого условия.

Депутаты указали, что документ, помимо прочего не устанавливает порядок учета детей, оставленных в бэби-боксах, а также механизм контроля за их дальнейшей судьбой.