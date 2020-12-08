В Тюмени на Губернаторских чтениях обсудили стратегии жизнестойкости личности

8 декабря в Тюмени в формате онлайн-конференции состоялись Губернаторские чтения. С лекцией «Личность перед глобальными вызовами: стратегии жизнестойкости» выступил доктор психологических наук, профессор факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Дмитрий Леонтьев.

Он провел философско-психологический анализ положения и жизненных стратегий человека перед лицом общечеловеческих вызовов.

К вызовам современного мира, стоящим перед всеми людьми, ученый относит взаимосвязанные между собой вызовы сложности, эволюции, неопределенности и свободы. Осознанно принимая и отвечая на эти вызовы, человек развивается, реализует потенциал. Он становится устойчивым к стрессам, травмам и кризисам, к любым масштабным изменениям окружающего мира. Сегодня важна преадаптация – готовность постоянно приспосабливаться к все новым и новым условиям.

«Теория жизнестойкой личности гласит, чтобы успешно противостоять длительным стрессам без негативных последствий для физического и душевного здоровья, важно обладать тремя основными мировоззренческими установками, которые вырабатываются прижизненно: включенностью в происходящие события, стремлением влиять на них пусть даже в ограниченном масштабе и готовностью к риску, к действиям без гарантии положительного результата, – сообщил Дмитрий Леонтьев. – Это позволяет выйти из порой травматичных столкновений с реальностью бодрыми и готовыми продолжать свой непростой жизненный путь».

Подводя итог беседе, глава Тюменской области Александр Моор отметил, что при оценке происходящих событий важны правильные формулировки.

«Если оценивать негативные события текущего года как «за что же эти испытания на меня свалились», то сложно найти варианты решений. Если же относиться к этим событиям как к испытанию, рассматривать их как возможность для развития, тогда можно увидеть все варианты решений. Самый сложный вопрос — что выбрать. И здесь есть ответ, который очевиден, но очень сложен в реализации. Выбирать нужно тот путь, который дает отдаленные позитивные последствия», - высказался губернатор.