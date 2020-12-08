В рамках нацпроекта «Здравоохранение» новое оборудование поступило в больницу Арзамаса

УЗИ аппарат экспертного класса

Новое высокотехнологичное оборудование поступило в центральную городскую больницу Арзамаса. Приобретение сделано в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Больница Арзамаса получила из федерального бюджета свыше 100 миллионов рублей на покупку оборудования, - отметил губернатор Нижегородской области. – Благодаря проведенному дооснащению медицинского учреждения медики смогут улучшить диагностику онкологических заболеваний. Сейчас это направление являемся одним из приоритетов развития региональной системы здравоохранения. Мы уделяем большое внимание оснащению не только областных, но и межрайонных медицинских центров.

Цифровой ФЛГ-аппарат

К примеру, для больницы в Арзамасе благодаря нацпроекту были закуплены УЗИ-аппараты, флюорографы, микроскоп, гематологический анализатор и другие приборы.

- Несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией, Арзамасская больница усиливается технологически как центр онкодиагностики юга области, - рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков. - Этому способствуют существенные бюджетные вложения в инфраструктуру больницы.

В следующем году закупка оборудования для этой больницы будет продолжена. На эти цели планируется выделить 53,75 миллионов рублей. Уже в январе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницу поступит роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием.