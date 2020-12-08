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Мария Захарова рассказала, как возвращали из Турции задержанных журналистов НТВ

Представитель МИД России напомнила, что журналисты должны знать законы страны, куда едут работать
Ксения АНУФРИЕВА
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Мария Захарова рассказала, как возвращали из Турции задержанных журналистов НТВ

Мария Захарова рассказала, как возвращали из Турции задержанных журналистов НТВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Задержанных в Турции журналистов НТВ возвращали на родину специалисты российского посольства и Генконсульства. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Занимались возвращением наше посольство и генконсульство, занимались всеми вопросами в координации с телеканалом НТВ. Коллеги и руководство телеканала не спали все эти дни. Сегодня они прилетели, с ними все в порядке. Это было сложно, безусловно, - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова подчеркнула, что журналисты должны знать законы страны, куда едут работать.

- Напомню, что, когда журналисты выезжают за рубеж для профессиональной деятельности, они должны знать порядок получения визы, правила съемок специализированных объектов. Так работают законы, и их необходимо знать, - добавила она.

Напомним, что репортёра Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина – сотрудников российского телеканала НТВ – задержали недалеко от Стамбула в минувший четверг за съёмку без аккредитации в районе, где располагается производитель боевых турецких беспилотников. Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что все разрешится путем диалога.