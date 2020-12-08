Гинцбург рассказал о формировании "природного резервуара" коронавируса

Гинцбург рассказал о формировании "природного резервуара" вируса Фото: REUTERS

В последнее время коронавирусом начинают заражаться не только люди, но и домашние животные. Таким образом формируется природный резервуар вируса, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

- Я более чем в этом уверен, начинают заражаться не только люди, но и домашние животные. И, как мы видим, норки. Если норки, так почему не кошечки, а если кошечки, то почему не собачки и многие другие живые существа, о которых мы еще не знаем, что они могут болеть этим вирусом, - заявил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Так, по его словам, формируется природный резервуар COVID-19. Человек будет постоянно черпать возбудитель из этого резервуара и заражаться. Спасением станет только вакцинация. Когда большинство населения, а лучше все 100%, сделают прививку, коронавирус пойдет на спад.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, наиболее тяжелая обстановка сложилась на севере страны. Это, в первую очередь, республики Коми и Карелия.