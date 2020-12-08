Умер Евгений Шапошников, последний министр обороны СССР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер Евгений Шапошников, маршал авиации и последний министр обороны СССР. Его не стало на 79-ом году жизни, сообщили во вторник, 8 декабря, источники издания «Известия». Маршала похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Евгений Шапошников окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени Грицевца, Военно-воздушную академию имени Гагарина, а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Он служил в военно-воздушных силах ВС СССР летчиком-истребителем с 1959 года, спустя год стал командиром звена в Прикарпатском военном округе. Затем военный на различных управляющих должностях, в том числе командиром 787-го истребительного авиаполка в Группе советских войск в Германии.

С 1991 года Евгений Шапошников был министром обороны СССР, в этом же году ему присвоили звание маршала авиации. Еще через год его назначили главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ.