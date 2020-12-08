Forbes включил Эльвиру Набиуллину в список самых влиятельных женщин мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина вошла в рейтинг Forbes самых влиятельных женщин мира. Список издание опубликовало во вторник, 8 декабря.

Эльвиру Набиуллину в данный список включают не в первый раз. Сейчас глава Банка заняла 57-ое местов в рейтинге. Издание сообщило, что она вступила в свою должность семь лет назад и стала первой женщиной, возглавившей Центральный банк России.

- Эльвира Набиуллина что сохранение плавающего обменного курса и накопление излишков от продажи углеводородов снизило зависимость России от нефти, - говорится в материале Forbes.

Первое место в топ-100 заняла канцлер Германии Ангела Меркель. Журналисты отметили ее «стальную выдержку», когда политик «дала отпор» американскому президенту Дональду Трампу и разрешила въехать на территорию Германии более чем миллиону сирийских беженцев.

Второе место получила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая, так же, как и Эльвира Набиуллина, стала первой женщиной на этом посту.

Тройку лидеров замыкает недавно избранный американский вице-президент Камала Харрис – первая женщина в истории Соединенных Штатов, ставшая вице-президентом.