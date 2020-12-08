Мария Захарова оценила отношения с командой Джен Псаки. Фото: Жукова Анастасия

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захаров в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала об отношения с помощником президента США по связям, официальным представителем Государственного департамента США Дженнифер Псаки.

- Некогда было скучать по Псаки. Тот период был, действительно, экстраординарным по количеству контактов глав внешнеполитических ведомств США и России. Такого количества средств, звонков и визитов не припомним. Экстраординарным было то, на рабочем уровне - были очень хорошие отношения с той командой. Внимание к тем встречам Лавров-Керри было огромным, - подчеркнула Мария Захаров.

Напомним, что ставшая известной всему миру благодаря регулярным брифингам для прессы администрации Белого дома и Госдепа во времена Барака Обамы Дженнифер Псаки в скором времени вернется в большую политику. Джо Байден, которого американские СМИ уже провозгласили новым президентом США, назначил ее руководителем группы контроля ключевых назначений в своей будущей администрации.