Захарова рассказала об объявлении результатов выборов президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, когда объявят официальные итоги выборов президента Соединенных Штатов.

- Что касается объявления результатов выборов президента США, то 14 декабря будет процедура у выборщиков, и дальше. Поэтому – ждем, - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов прошли еще 3 ноября. По предварительной информации, победу одержал кандидат от партии демократов, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп пока не признал поражение. Он подает иски в ряде штатов и требует пересчета голосов, однако пока что его усилия не увенчались успехом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, поскольку власти России сперва хотят дождаться официального подведения итогов голосования.