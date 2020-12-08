Ниже некуда: ПСБ снижает ставки по кредитам до 2,5% годовых

ПСБ снизил ставки ставки по кредитам наличными до 5,5% годовых при подключении финансовой защиты. А для ответственных заемщиков действуют еще более выгодные условия. При своевременной выплате ежемесячных платежей ставка для них будет снижаться на 1 процентный пункт ежегодно – максимально до 2,5% годовых. Это рекордно низкая ставка на банковском рынке.

Предложение действует для зарплатных клиентов, сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих и госслужащих. Причем речь идет как о новых кредитах, так и о рефинансировании потребительских займов, полученных в других банках.

- Мы наблюдаем рост спроса на кредиты со стороны населения и хотим поощрить клиентов, которые ответственно подходят к своим обязательствам. Для них банк предлагает возможность постепенно снизить ставку до 2,5% годовых. Это самое выгодное предложение на рынке для массовых клиентов на данный момент, - говорит Марат Муллагалиев, директор по разработке продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Напомним, кредит наличными в ПСБ выдается без залога и поручительства на любые цели. Для зарплатных клиентов действует упрощенная процедура оформления без посещения офиса и подтверждения дохода. Достаточно подать заявку в мобильном банке, в течение пары минут она будет рассмотрена.

Ставка от 5,5% годовых действует для кредитов на сумму от 700 тыс. до 3 млн рублей на срок от 1 года до 7 лет. Для сравнения, при выборе клиентом кредита без страхования ставка составит от 9,8% годовых.