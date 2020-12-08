В США продемонстрировали защитную маску, ценою в 1,5 миллиона долларов

Ювелиры изготовили защитную маску за 1,5 миллиона долларов Фото: кадр с видео

В США выставили на всеобщее обозрение защитную маску, стоимостью в полтора миллиона долларов. Столь высокая цена объясняется материалами, из которых она выполнена.

Аксессуар изготовлен из 18-каратного белого золота, инкрустирован более чем 3500 бриллиантов. Несмотря на всю искусность работы и ослепительную красоту, носить ее будет проблематично, так как весит маска целых 270 граммов, что в сто раз тяжелее обычной медицинской.

Зато если владелец решится выйти на улицу в таком аксессуаре, то может быть уверен в защите от коронавируса. Ювелиры позаботились не только о внешней красоте, но и безопасности. Внутри имеется фильтр с самой высокой из возможных степеней защиты.

Тем не менее, владелец маски не планирует носить украшение для защиты от «ковида», а рассматривает драгоценную покупку, как выгодную инвестицию, сообщает ОТР.

- Человек, заказавший маску, коллекционер предметов искусства. Он считает, что через пару лет, когда ситуация с коронавирусом сойдет на нет, эта сделка себя оправдает и принесет дивиденды, - рассказывает Александра Асераф, представитель ювелирной компании.

Совсем скоро маска отправится новому владельцу.