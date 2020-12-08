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Мария Захарова назвала главные вызовы 2021 года

Представитель МИД России оценила влияние коронавируса на жизнь людей
Ксения АНУФРИЕВА
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Мария Захарова назвала главные вызовы 2021 года

Мария Захарова назвала главные вызовы 2021 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальные и экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции станут главным вызовом грядущего года. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

- Конечно, последствия пандемии, мне кажется так. Последствия имеют отношения и влияют не только на здоровье людей, здесь - все. Это - экономика, социальная стабильность, международные отношения в целом. Это - привычные традиционные уклады, отдыха людей, образа жизни. Это - вопрос вакцинации, это коснулось всего, - объяснила свою точку зрения Мария Захарова.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 26 097 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных заражений за всё время пандемии достигло 2 515 009.

Сегодня о ситуации с пандемией коронавируса рассказала в эфире Радио «КП» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач России сообщила о вреде алкоголя перед прививкой, посоветовала, как лучше встречать Новый год в пандемию и рассказала, сколько месяцев сохраняется иммунитет от коронавируса после введения вакцины.

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