Аналитик: евро готов обновить максимум 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин объяснил, как изменится курс валют в декабре и что будет с рублем.

Последний месяц года традиционно очень сложный для российской валюты. В этом году влияние оказывает соглашение ОПЕК+. Желание лидеров нефтяной отрасли урегулировать цены на мировом рынке подтолкнуло стоимость барреля марки Brent к отметке почти в 50 долларов, а марка WTI до 47 долларов.

- Сейчас фиксируется снижение примерно на 0,8%, скорее всего, в ближайшее время тенденция сохранится. Стабильное восхождение вверх возможно только после завершения локдаунов по всему миру. Но в ближайшие 6-8 месяцев это мало вероятно, - рассуждает Пичугин.

Цены на нефть являются основным драйвером для рубля. Если цена на черное золото продолжит снижаться или не превысит 50 долларов за баррель, то можно прогнозировать, что доллар к концу года будет колебаться в границах 75,41 – 76,44 рубля.

- Не исключено, что до конца года евро может обносить максимум в 96 рублей. Скорее всего, европейская валюта будет расти против рубля. Это связано с тем, что Европа неплохо переносит пандемию, особенно это заметно на фоне США, где каждый день устанавливают новые рекорды по заражению, - отметил аналитик в беседе с «Российской газете».

Тем не менее, по данным 7 декабря евро впервые с 18 сентября опустился до отметки в 89 рублей, пишет газета "Известия".