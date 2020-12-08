Возмещение причиненного полицией ущерба возложат на государство Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская Государственная дума во вторник, 8 декабря, поддержала в первом чтении проект закона о расширении полномочий полиции. Поправки к закону «О полиции» предполагают, в числе прочего, что правоохранители не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный законными действиями. Теперь его можно будет взыскать с государства.

- Полицейский, если он действовал в рамках закона, не несет ответственности за то, что он сделал. Есть много попыток возложить на сотрудника полиции материальную ответственность за совершенные действия. В соответствии с проектом закона, ущерб будет взыскан не с сотрудника полиции, а с государства, которое сотрудник полиции представляет, - объяснил на заседании в Госдуме статс-секретарь, заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

Инициатива также дает правоохранителям полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять здания. Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Проект закона также устанавливает основания, по которым полицейские могут вскрывать автомобили. Так, вскрыть машину стражи правопорядка могут для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и при чрезвычайных ситуациях. Собственники автомобиля должны проинформировать о вскрытии транспортного средства в срок не позднее 24 часов.