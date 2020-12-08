«Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора Фото: Рустем АХУНОВ

Футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Шамиля Газизова. Теперь руководство клубом возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака» во вторник, 8 декабря.

- Решением совета директоров руководство московским ФК возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Его основными задачами в новой должности будут повышение эффективности работы офисных подразделений организации, а также реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе тех, которые приурочены к 100-летию «Спартака», - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление спортивным блоком, формирование трансферной стратегии и также создание вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов после ухода Газизова возьмет на себя спортивный директор футбольного клуба Дмитрий Попов.

Шамиль Газизов стал генеральным директором «Спартака» в июле этого года, до этого он был гендиректором в «Уфе».