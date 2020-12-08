Путин подписал закон о реформе системы ОМС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российский президент Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. Документ во вторник, 8 декабря, опубликовали на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, Федеральный фонд ОМС получает полномочия страховщиков по контролю и финансированию медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медицинских учреждениях. Фонд будет самостоятельно осуществлять расчеты за медпомощь, контролировать ее объемы, сроки и качество, а также займется предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Новый закон изменит механизм оплаты медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях по ОМС. В бюджете фонда будут обособлены деньги на финансирование оказания специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной. Порядок установления тарифов на оплату такой медпомощи будет устанавливаться кабинетом министров.

Кроме того, теперь федеральные медучреждения будут действовать по системе ОМС в соответствии с договорами, заключенными напрямую с фондом. Подведомственные медицинские организации также будут вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую помощь по территориальной программе страхования. Федеральный фонд ОМС также будет вести единый реестр медицинских организаций.