Россияне стали закупать ковры на новогодние подарки

Россияне пересмотрели список новогодних подарков Фото: "КП" Архив

В этом году закупить подарки родным и коллегам к Новому году особенно проблематично. Из-за пандемии доходы многих россиян серьезно снизились. Многие пересматривают список презентов, причем таким образом, что традиционные подарки остались вовсе невостребованными, а в список популярных вышли те, про которые не вспоминали 20 лет.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро рассказал, что 2020-й год преподнес много сюрпризов. Неожиданно спросом стали пользоваться ковры и коврики. Про них не вспоминали лет двадцать, а теперь вдруг данные товары стали востребованы.

- Из забытия вернулись ковры и коврики, кому на какие хватает средств. Удивительно, но они снова пользуются популярностью. Наверно это связано с тем, что людям хочется тепла, уюта, - рассказывает эксперт.

А вот желания детей и родителей в этом году принципиально расходятся. У подрастающего поколения самый желанный подарок – это гаджет. Он поднялся с третьей строчки ( 2019 г.) на первую (2020г). У родителей наоборот, электронные устройства на десятых позициях, так что покупать их не планируют.

- Но есть точки пересечения. Где-то в середине списка у взрослых и детей значатся книги. Так что это будет отличным подарком. Телевизор уже порядком надоел, а книга – это что-то семейное, домашнее, - заключил Коро в беседе с ОТР.

Как не разориться на подарках, знает независимый финансовый консультант, автор блога «За разумное потребление» Александр Доржиев.

Он отмечает, что траты на подарки в этом году сокращаются. Чтобы не выходить за рамки планируемого бюджета, стоит озадачиться покупкой подарков заранее. В последние дни декабря цены в магазинах растет, в ажиотаже есть риск приобрести ненужный и дорогой товар.

- Отправляясь в магазин нужно составить список покупок. По возможности приобрести нужны товары заранее, учесть время на доставку. А еще стоит посоветоваться с близкими, что бы им хотелось получить на праздник, - отметил Доржиев.

Тем временем на встречу нового 2021 года россияне готовы потратить больше, чем годом ранее. 56% респондентов уложатся в бюджет 15–20 тыс. рублей. В сумму включены траты на подарки и праздничный стол. А 10% готовы превысить сумму в 20 тысяч рублей, треть опрошенных намерена уложиться в бюджет, не превышающий 10 тысяч рублей, пишет газета "Известия".