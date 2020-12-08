Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Документ опубликовали во вторник, 8 декабря, на официальном портале правовой информации.

Напомним, что депутаты Государственной думы приняли данные закон в конце ноября текущего года. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет отвечает задачам поддержки россиян и направлен на решение задач по стимулированию роста экономики.

Документ предусматривает рост федерального бюджета России с 18,765 триллиона рублей в следующем году до 20,637 триллиона в 2022 году. Через два года, в соответствии с законом, рост бюджета достигнет 22,263 триллиона рублей. При этом рост расходов к концу трехлетнего периода составит 23,671 триллиона рублей.

По отношению к внутреннему валовому продукты доходы российского бюджета в текущем году сократиться с 16,7 процента до 16,2 процента в следующем, а после поэтапно начнут расти до 16,6 процентов в 2022-ом и до 16,8 процента в 2023-м. Тем временем расходы будут снижаться с 21,1 процента ВВП в 2020-м до 18,6 процента в 2021-м и 17,6 процента в 2022 году. К концу трехлетнего периода они вновь немного поднимутся до 17,8 процента.

В среднем образуется дефицит бюджета в 2,4% внутреннего валового продукта в 2021 году. К 2022 году ожидается дефицит в 1%, к 2023 году – в 1,1%.

Как писал сайт Kp.ru, глава государства сегодня также подписал закон о реформе системы ОМС в России. В соответствии с документом, Федеральному фонду обязательного медстрахования страны переходят некоторые полномочия, которые ранее были у страховщиков. В частности, фонд будет самостоятельно контролировать и финансировать помощь от медиков из федеральных медицинских учреждений.