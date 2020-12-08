Автомобилистам напомнили о крупных штрафах за права с истекшим сроком годности Фото: Евгения ГУСЕВА

Автомобилистам напомнили о крупных штрафах за права с истекшим сроком годности. Водителей могут оштрафовать на 15 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что за сроком годности документа необходимо следить самому владельцу и своевременно заменять документ. Только во время пандемии по указу президента можно было ездить с просроченным документам. Речь идет только о правах, срок годности которых закончился в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, они будут действительными до 31 декабря 2020 года.

В ГИБДД подчеркнули, что для замены документа нужно до конца декабря обратиться в подразделение и написать заявление на выдачу нового документа. А вот тем, кто решит ездить с просроченным документов, нужно быть готовым к крупным штрафам – 15 тысяч рублей.

Транспорт могут задержать, а человека отстранить от управления, сообщает Пятый канал.

С начала декабря льготники разных категорий смогут получать уведомления о положенных им выплатах и услугах — до этого людям нужно было уточнять информацию самостоятельно, в результате о положенных им социальных услугах многие не знали. Информация будет доступна для пользователей приложения «Госуслуги», сообщает газета"Известия".