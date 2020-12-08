Умерла Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая новость о Победе в 1945 году

Весной 1942 года Любовь Алексеевну приняли в отдельный запасной телеграфный батальон, где она за две месяца освоила профессию телеграфистки Фото: Личный архив

В Гомеле умерла Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая новость о Победе в Великой Отечественной войне в 1945 году. Ее сердце перестало биться 6 декабря, сообщила изданию Sputnik Беларусь дочь ветерана Лариса Зуникова.

- Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа, - рассказала она.

Любовь Алексеевна Нетупская родилась в Ступинском районе Московской области. Когда началась война, ей было всего 20 лет. На тот момент она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института и мечтала попасть на фронт. Весной 1942 года Любовь Алексеевну приняли в отдельный запасной телеграфный батальон, где она за две месяца освоила профессию телеграфистки.

В действующую армию телеграфистку отправили лишь через два года. Она принимала участие в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В Берлин Любовь Алексеевна вошла в день его взятия 2 мая, а в ночь с 8 на 9 число она передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции нацистов.

Любовь Нетупская была удостоена орденов Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».