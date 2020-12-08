Мадуро сообщил о подготовке покушения на него во время парламентских выборов Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день, когда в государстве проходили выборы в парламент, на него готовилось покушение. В ходе пресс-конференции в Каракасе во вторник, 8 декабря, Мадуро заявил, что покушение организовали власти Колумбии 6 декабря.

- Наш надежный источник в разведке Колумбии рассказал, что на меня готовилось покушение в день парламентских выборов. Глава Колумбии Иван Дуке принимал участие в планах по подготовке моего убийства, - заявил президент Венесуэлы. Его выступления транслировал местный канал Telesur.

Глава государства отметил, что после полученной от разведки информации он решил сменить свой избирательный участок для голосования в целях безопасности.

Выборы в парламент Венесуэлы прошли в минувшее воскресенье. По результата обработки 82 процента бюллетеней проправительственный «Великий патриотический полюс» набрал более 67,6 процента голосов, обогнав оппозиционный «Демократический альянс». Многие противники действующей власти и лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказались голосовать.