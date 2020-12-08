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Коронавирус Covid-19

Поставка вакцины от коронавируса во все регионы России начнется после 10 декабря

Около половины субъектов уже получили партии вакцины «Спутник V»
Ксения АНУФРИЕВА
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Поставка вакцины от коронавируса во все регионы России начнется после 10 декабря

Поставка вакцины от коронавируса во все регионы России начнется после 10 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно половина российских регионов уже получила партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Поставка отечественного препарата во все остальные субъекты начнется после 10 декабря. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- В рамках плановой вакцинации от коронавируса примерно 50% регионов страны получили препарат. Следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Подмосковье, Новосибирская область, Республика Коми. После десятого числа поставка начнется уже во все регионы, - рассказал глава ведомства.

Министр отметил, что в настоящее время в России развернуто 33 тысячи реанимационных коек для инфицированных пациентов. При этом около 2,8 тысячи зараженных коронавирусом россиян находятся на аппаратах ИВЛ.

Ранее в эфире радио «КП» глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, кому из россиян положена бесплатная вакцина от коронавирусной инфекции. Санитарный врач напомнила, что вакцину внесли в перечень жизненно важных препаратов, поэтому ее смогут бесплатно получить все, кто в ней нуждается.

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