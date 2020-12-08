Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Саркози к четырем годам тюрьмы Фото: REUTERS

Парижская финансовая прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к четырем годам лишения свободы по делу о прослушивании телефонных переговоров. Два из этих четырех лет политик сможет отсидеть условно. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили представители Национальной финансовой прокуратуры французской столицы.

Такие же сроки правоохранители требуют для других фигурантов дела: правозащитника Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера.

Напомним, что 65-летнего бывшего французского лидера обвиняют в торговле влиянием и коррупции. По данным следствия, Николя Саркози с помощью Эрзога мог получать от Азибера конфиденциальные сведения о расследовании нелегального финансирования его предвыборной кампании. Взамен представителю Кассационного суда была обещана высокая должность в Монако. Сам Саркози свою вину не признает, а расследование дела прекратили еще семь лет назад из-за отсутствия доказательств.

Второе дело против экс-президента будут рассматривать в следующем году. Оно также касается незаконного финансирования его участия в президентской гонке, однако здесь речь идет о 50 миллионах евро, которые обвиняемый, как утверждают правоохранители, получил от властей Ливии.