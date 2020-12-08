Должок Хорватии вернем в финале: стало известно расписание матчей сборной России в отборе на ЧМ-2022

Наши с Хорватией завершат отбор на ЧМ-2022. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спустя сутки после того, как прошла жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, оглашены точные даты поединков сборной России. После всех согласований между командами было определено, как будут играть команды в отборе на чемпионат мира по футболу 2022, который пройдет в Катаре. 10 матчей россияне проведут в 2021 году. Распиание матчей сборной России опубликовала пресс-служба РФС. И начнется все 24 марта с поединка в гостях против Мальты. Потом спустя три дня - матч дома против Словении, а еще через три дня - выезд на матч против Словакии.

После чего остальные семь встреч наши проведут осенью, поскольку летом - финальный турнир перенесенного чемпионата Европы 2020, где наши будут принимать участие. Финалом осени для нас станет матч 14 ноября - в гостях наши будут играть с командой Хорватии. А вот до этого - домашняя игра против Кипра.

Напомним, что согласно формуле отборочного турнира ЧМ-2022, для прохода в финальный турнир сразу, необходимо занять первое место в своей группе. Напрямую в финальный турнир первенства мира попадут 10 сборных, выигравших свои группы. Остальные три будут биться за путевки в мини-турнире, который пройдет весной 2022 года. Финал чемпионата мира в Катаре, напомним, пройдет не летом, а - в конце 2022 года из-за климатических особенностей региона.

СПРАВКА "КП"

Расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022 (время - московское)

24 марта, 22.45. Мальта — Россия

27 марта, 17.00. Россия — Словения.

30 марта, 21.45. Словакия — Россия

1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия

4 сентября, 16.00. Кипр — Россия

7 сентября, 21.45. Россия — Мальта

8 октября, 21.45. Россия — Словакия

11 октября, 21.45. Словения — Россия

11 ноября, 19.00. Россия — Кипр

14 ноября, 16.00. Хорватия — Россия