Станислав Черчесов: Мы не принимали участия в составлении расписания

Станислав Черчесов Фото: Александр ГЛУЗ

Пресс-служба сборной России предоставила оперативный комментарий главного тренера команды Станислава Черчесова о расписании игр отборочной группы Н к ЧМ-2022.

- Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд. Понятно, что будем изучать соперников и готовиться ко всем играм со всей ответственностью. Первый выезд в марте – достаточно непростой с точки зрения логистики и перелетов. На нем и будем концентрироваться в первую очередь. Сначала мы отправимся на Мальту, затем вернемся домой и сыграем со Словенией, и, наконец, совершим выезд в Словакию. Предстоит тщательно продумать подготовку с учетом такого разъездного графика. Также отметим, что гостевой матч с Кипром пройдет в сентябре в дневное время, и там, наверняка, будет очень жарко. Ну и завершим отборочный цикл в Хорватии. Это тоже важный момент, ведь последние матчи всегда стоят особняком. В целом же положительных или же отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более, что в составлении расписания мы участия не принимали.

Календарь отборочного цикла – один из важных факторов конечного результата. Для сборной России в нем есть несколько определяющих моментов: в марте нам важно начинать матчами с легкими соперниками, потому что сезон в нашей стране только начинается, и часть лидеров только набирают форму, а в западных странах все к этому времени на ходу.

Также российская сборная не хотела бы играть определяющие матчи в ноябре. В этом месяце уже подуставшие российские игроки редко дают требуемый результат. И по этим параметрам нам повезло с расписанием лишь отчасти.

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