Юристы Трампа продолжат оспаривать итоги выборов в США

Президент США Дональд Трамп уверен в своей победе на выборах Фото: REUTERS

Команда юристов действующего президента США Дональда Трампа будет продолжать попытки оспорить итоги прошедших в стране 3 ноября выборов главы государства, несмотря на то, что отведенный властям штатов на рассмотрение исков срок истек 8 декабря. По американским законам, конгресс уже не имеет права ставить под сомнение итоги голосования коллегии выборщиков и полномочия ее членов.

Об этом говорится в совместном заявлении личного адвоката нынешнего главы Белого дома Рудольфа Джулиани и юрисконсульта его предвыборной кампании Дженны Эллис. В пресс-релизе юристов отмечается, что «продолжение связанных с выборами споров после 8 декабря не является чем-то беспрецедентным».

«Несмотря на то, что СМИ отчаянно пытаются объявить, что борьба окончена, мы продолжим защищать неприкосновенность выборов, пока законные голоса не будет подсчитаны справедливо и точно», - цитирует заявление ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительным подсчетам, победу на президентских выборах в США одержал демократ Джозеф Байден. Однако республиканец Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения. Его предвыборный штаб и адвокаты подают иски в суды, добиваясь пересчета голосов в ключевых штатах.

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