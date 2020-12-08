Месси и Роналду давно не играли друг против друга. Фото: REUTERS

То чего ждал весь мир, случится вечером 8 декабря 2020 года. Впервые за два с половиной года друг против друга в очной битве сойдутся Криштиану Роналду и Лионель Месси. Оглашены стартовые составы команд на матч 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом".

Барселона: тер Штеген, Араухо, Лангле, Дест, Альба, Пьянич, де Йонг, Тринкау, Месси, Педри, Гризманн.

Ювентус: Буффон, Де Лигт, Бонуччи, Данило, Артур, Маккенни, Алекс Сандро, Куадрадо, Рэмси, Роналду, Мората.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Ювентус. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:55 по московскому времени. В последний раз Месси и Роналду, напомним, играли друг против друга в одном из последних туров чемпионата Испании сезона 2017/2018 годов. Матч 6 мая 2018 года завершился вничью 2:2.

Что же касается розыгрыша Лиги Чемпионов, то "Барселона" с 15 очками занимает первое место в группе G. А "Ювентус" - второй с 12 баллами.