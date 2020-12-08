Самарский губернатор провел итоговое заседание рабочей группы Госсовета по культуре

Дмитрий Азаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве прошло итоговое заседание рабочей группы Госсовета по направлению "Культура". Его провел самарский губернатор Дмитрий Азаров - он уже два года возглавляет группу, успевшую стать эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений. Дмитрий Азаров отметил, что главным итогом года стал тот факт, что в непростое время удалось удержать нужный накал культурной жизни во всех регионах.

- Наверное, не приходится даже говорить о разногласиях региональных и федеральных инициатив – мы работали одной командой, сообща. Мы каждую идею, каждое предложение обсуждали прежде чем закреплять в нормативных документах и претворять в жизнь, - отметил губернатор, комментируя итоги прошедшего года.

В целом группе пришлось активно заниматься разработкой1 методики расчета и мониторинга показателей достижения целей нацпроекта. При этом в методиках министерства культуры РФ очень большое количество предложений Госсовета включено.

В частности, именно рабочая группа Госсовета по культуре предложила в нацпроект включить модернизацию региональных детских школ искусств. Глава государства инициативу поддержал.

- Федеральным министерством культуры уже проведена серьезная работа – подготовлен законопроект о закреплении особого статуса детских школ искусств как образовательных организаций дополнительного образования для одаренных детей, - отметил Дмитрий Азаров.

О результатах своей работы рассказали руководители всех подгрупп. А потом за активную деятельность группу поблагодарила депутат Государственной Думы Наталья Пилюс.