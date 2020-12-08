Прощание с Виктором Понедельником пройдет в Москве, тело футболиста кремируют

Виктор Понедельник. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Прощание с Виктором Понедельником – футболистом легендарной сборной СССР, чемпионом Европы по футболу 1960 года, пройдет в Москве. Тело знаменитого спортсмена кремируют, а потом прах предадут земле в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил глава ростовской городской администрации Алексей Логвиненко, уточнив, что дата прощания пока не определена. По его словам, родственники Виктора Понедельника приняли решение о кремации в столице, при этом семья намерена исполнить волю усопшего и похоронить его в родном городе.

«Церемония пройдет, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация», - приводит слова главы администрации ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Виктор Понедельник умер 5 декабря на 84-м году жизни. С 1956 по 1958 год он выступал за «Ростсельмаш», с 1959 по 1965-й – за СКА. С 1960 по 1966 год Виктор Понедельник провел 29 матчей за сборную СССР, в 1964 году стал вместе с ней серебряным призером чемпионата Европы.

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